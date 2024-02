Russia: ministero Esteri, nuove sanzioni non cambieranno corso di operazione speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove sanzioni dell'Unione europea "non avranno alcun impatto sul corso dell'operazione militare speciale" in Ucraina. E' quanto ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, nel corso di un briefing con i giornalisti. "Il nostro Paese ha sviluppato un'immunità alle sanzioni che basterà per livellare con successo i prossimi tentativi di Bruxelles di minare la costante tendenza alla crescita dell'economia russa. E certamente le nuove sanzioni dell'Ue non avranno alcun impatto sul corso dell'operazione militare speciale, sull'attuazione del nostro corso di politica estera", ha detto la portavoce. Zakharova ha sottolineato che le sanzioni contribuiscono a rafforzare la sovranità economica della Russia. "Abbiamo acquisito nuove opportunità, competenze nei settori industriale, tecnologico, finanziario. Al contrario, le sanzioni minano le prospettive dell'economia dell'Unione europea", ha evidenziato Zakharova. (Rum)