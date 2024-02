Sanità: Rocca, perplessità Pd su Umberto I è demagogia, poverini soffrono mia giunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle perplessità del Pd sulla delocalizzazione del policlinico Umberto I di Roma, "poverini, li capisco, stanno in campagna elettorale, ma è solo demagogia. Il Pd soffre questa capacità di dare risposte senza precedenti da parte della mia giunta, anche in termini sanitari". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine di un evento all'ospedale San Giovanni di Roma. Anche se di preciso non si conosce il posto dove sorgerà il nuovo ospedale, molto probabilmente l'area individuata è sulla Tiburtina, non lontano dall'ospedale Pertini, nello stesso quadrante dove sarà realizzato il nuovo stadio della Roma. (segue) (Rer)