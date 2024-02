Sanità: Rocca, perplessità Pd su Umberto I è demagogia, poverini soffrono mia giunta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se ci fosse un problema con il progetto del nuovo stadio della Roma allora dovevano far chiudere l'ospedale Pertini? Quando ho detto che non c'era nessun problema per lo Stadio è perché esiste già un ospedale, qualora fosse quella l'area scelta - ha spiegato Rocca -. Il Pd apprendo che ha inventato questo nuova tipo di interrogazione, previsionale. Ma qualora fosse quella l'area il tema della presenza di una struttura ospedaliera con tanto di dipartimento di emergenza già c'è - ha ribadito Rocca -. L'impatto sulla viabilità che in questo periodo viene studiato, è identico. Se non va bene con l'Umberto I non va bene per il Pertini e viceversa". (Rer)