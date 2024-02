Moldova: congresso Transnistria adotta risoluzione per chiedere intervento della Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il congresso a Tiraspol i deputati della Transnistria hanno adottato una risoluzione in cui chiedono ufficialmente "aiuto alla Russia". Non è stata chiesta formalmente l'annessione alla Federazione Russa come era stato ipotizzato. Lo riferiscono i media moldavi. Nella risoluzione, i politici separatisti hanno invocato i vincoli fiscali e doganali che sarebbero stati imposti a Tiraspol dal governo di Chisinau. I deputati si sono riuniti secondo l'ordine del giorno ufficiale per discutere alcune questioni economiche ma l'incontro è stato caratterizzato da tensioni che si sono intensificate dopo le dichiarazioni dell'oppositore, Ghenadie Ciorba. La settimana scorsa Ciorba aveva avvertito che il 28 febbraio i deputati di Tiraspol avrebbero chiesto l'annessione della regione separatista alla Russia. Secondo Ciorba domani il presidente russo, Vladimir Putin, rivolgerà alle camere riunite del Parlamento russo la richiesta dei deputati separatisti e questa sarà probabilmente accolta. (segue) (Moc)