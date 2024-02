© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche se il documento adottato a Tiraspol non chiede formalmente l'annessione della regione alla Russia, la tensione rimane, in attesa della reazione di Mosca. Domani, infatti, il presidente russo Vladimir Putin si rivolgerà alla nazione e molto probabilmente prenderà in considerazione la risoluzione che invoca "pressioni economiche, politiche, sociali e di altro tipo" che Chisinau eserciterebbe su Tiraspol. (Moc)