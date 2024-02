Brescia: Regione rinnova accordo con università di Edolo per professionisti della montagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostenere e favorire la conoscenza del corso di Laurea in 'Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano' e di Laurea magistrale internazionale in "Valorization and Sustainable Development of Mountain Areas" e del Polo di Edolo dell'università degli Studi di Milano denominato "Università della Montagna". Questo l'obiettivo della delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore all'Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, di concerto con gli assessori Simona Tironi (Istruzione, Formazione e Lavoro) e Giorgio Maione (Ambiente e Clima). Il testo contiene anche lo schema di accordo (di durata quinquennale) tra Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comunità Montana di Valle Camonica, Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica, Comune di Edolo, Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane e Università degli Studi di Milano. "È un innovativo centro di alta formazione accademica e di ricerca – sottolinea Fermi - specializzato nello studio e nell'analisi delle complessità del territorio montano che può contare su una qualificata e diversificata offerta formativa per la preparazione di esperti sulle specificità montane e una rilevante attività di ricerca, anche attraverso la collaborazione con importanti organismi ed enti competenti sulle specificità montane". (segue) (Com)