Brescia: Regione rinnova accordo con università di Edolo per professionisti della montagna (2)

- L'Università della Montagna ha sede a Edolo, dove è attivo dal 1996 il corso di laurea dell'Università degli Studi di Milano in "Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano". Sempre a Edolo è nato, nel 2006, il "Centro di Studi Applicati per la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna", con il compito di coordinare e sviluppare attività di ricerca scientifica applicata inerente al territorio montano nel suo insieme. Dall'anno accademico 2022/23 l'offerta formativa si è ampliata attraverso l'attivazione di un nuovo corso di Laurea Magistrale internazionale in 'Valorization and Sustainable Development of Mountain Areas". La nuova Laurea magistrale è un percorso formativo multidisciplinare in lingua inglese, che ha lo scopo di formare professionisti con una conoscenza specifica del territorio montano e la capacità di promuovere e gestire la trasformazione, in modo sostenibile e innovativo, delle risorse naturali e agro-forestali peculiari della montagna, in prodotti e servizi di valore economico e sociale. (segue) (Com)