Brescia: Regione rinnova accordo con università di Edolo per professionisti della montagna (3)

- "Sono molto soddisfatto di questo accordo – aggiunge Fermi – che per me rappresenta anche il miglior esempio di quella 'Lombardia dei territori' che spesso cito come modello da perseguire. Per me è fondamentale che ogni provincia possa avere un riferimento universitario con le sue specifiche peculiarità e che possa essere attrattivo soprattutto per chi ha deciso di investire in un territorio bellissimo ma più difficilmente raggiungibile come quello di Edolo". "Siamo orgogliosi di aver raggiunto un accordo così significativo tra Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comunità Montana della Valle Camonica – continua Simona Tironi - per la gestione dei corsi universitari specializzati in valorizzazione e tutela dell'ambiente montano. È un passo importante per il mio territorio verso la creazione di una rete di formazione e ricerca di alta qualità, focalizzata sulle specificità montane e pronta a formare professionisti capaci di gestire in modo sostenibile le risorse naturali delle nostre montagne". "Educare i ragazzi a vivere e rispettare la montagna significa fare educazione ambientale a 360 gradi. La sostenibilità ambientale – conclude Maione - genera economia e in futuro sarà sempre più vista anche come una professione. Per questo è fondamentale l'unità di intenti tra università ed enti istituzionali per formare i giovani nel modo corretto e far capire anche sotto il profilo tecnico l'importanza di rispettare e valorizzare in maniera corretta il sistema naturalistico dei nostri territori". (Com)