Roma: assessora Ambiente, attiva campagna su recupero sprechi ristoranti per indigenti

- È già attiva a Roma dal 2021 una campagna per favorire il recupero degli sprechi alimentari intatti, prodotti ma non venduti, dai ristoratori in favore delle persone indigenti e che consente alle imprese di ottenere uno sconto sulla tariffa dei rifiuti. Lo ha ricordato l'assessora all'Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi, interpellata in occasione della presentazione in Campidoglio del progetto "Tenga il resto". "Ci sono varie attività che già facciamo: già dal 2021 abbiamo previsto la possibilità per i ristoratori di veder ridotta la tariffa per il conferimento dei rifiuti qualora facciano una convenzione con un ente del terzo settore per consegnare il cibo prodotto, ma non consumato, alle persone indigenti, con questa campagna rilanciamo anche quella". (Rer)