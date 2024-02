Roma: assessora Ambiente, progetto in ristoranti per cambio cultura su recupero alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta del Comune di Roma di sposare il progetto di recupero alimentare nei ristoranti con l'iniziativa del consorzio Cial, che donerà 300 mila vaschette in alluminio, nasce "nel complesso per cambiare la cultura: in Italia non c'è questa cultura di recuperare gli sprechi di un pasto al ristorante. È una richiesta che pochissimi clienti avanzano. In altre città è stata realizzata anche l'iniziativa del cartone per le bottiglie dei vini". Lo ha detto l'assessora all'Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi, interpellata in occasione della presentazione in Campidoglio del progetto "Tenga il resto". "Se vogliamo favorire la diffusione e il consumo dei prodotti di eccellenza e dei nostri territori, tra l'altro, dobbiamo anche contrastare lo spreco al ristorante: il cliente quando sa che può portarsi dietro quanto non ha consumato è invogliato a scegliere il prodotto d'eccellenza", ha concluso.(Rer)