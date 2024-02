Serbia: Vucic, su sanzioni a Russia ci atterremo a principi e posizioni di nostro Consiglio di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle sanzioni alla Russia la Serbia si atterrà ai principi e alle posizioni che il Consiglio di sicurezza nazionale ha adottato due anni fa. Lo ha affermato il presidente serbo Aleksandar Vucic prima dell'inizio del vertice Ucraina-Europa sudorientale di Tirana. Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta". Vucic ha dichiarato che ci sono diverse proposte per una dichiarazione da adottare al vertice. "Abbiamo diverse proposte per una dichiarazione. L'unica cosa che posso dire con certezza è che mi atterrò ai principi e alle tesi adottati dal Consiglio di sicurezza nazionale di due anni fa", ha detto il capo dello Stato. La Serbia è l'unico Paese tra i partecipanti al summit che non ha aderito alle sanzioni dell'Unione europea contro la Russia a causa dell'invasione dell'Ucraina. (segue) (Seb)