Serbia: Vucic, su sanzioni a Russia ci atterremo a principi e posizioni di nostro Consiglio di sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022, il Consiglio di sicurezza nazionale della Serbia ha sostenuto pienamente l'integrità territoriale dell'Ucraina, ma ha anche deciso di non imporre sanzioni alla Russia. Il presidente serbo ha quindi sostenuto che il Paese "continuerà a fornire aiuti umanitari alla popolazione dell'Ucraina". "La Serbia, come prima, continuerà a fornire, nell'ambito delle sue capacità, l'aiuto umanitario alla popolazione vulnerabile dell'Ucraina, rimanendo impegnata a rispettare il diritto internazionale umanitario", ha detto Vucic, il quale ha aggiunto che avrà un incontro con il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky a Tirana. Il capo dello Stato serbo infine non ha risposto a una domanda su un possibile incontro con il premier croato Andrej Plenkovic anche lui presente al vertice sull'Ucraina di Tirana. (Seb)