Speciale energia: Iberdrola costruirà impianto fotovoltaico da 245 MW in Sicilia

- L'azienda energetica spagnola Iberdrola ha firmato un accordo con IB Vogt per la costruzione di un progetto fotovoltaico da 245 megawatt (MW) in Sicilia, a cui potrebbero aggiungersi altri 60 MW, portando il totale a 305 MW. Secondo quanto riferito in un comunicato, il progetto iniziale ha una capacità sufficiente a coprire il fabbisogno di oltre 140 mila famiglie con energia verde a zero emissioni. Il progetto, denominato Fenix, inizierà i lavori a marzo. Iberdrola evidenzia che si tratta del più grande progetto fotovoltaico in costruzione in Italia. Una volta in funzione, con i suoi 424.638 moduli fotovoltaici, l'impianto genererà circa 400 GWh all'anno, evitando l'emissione di 119 mila tonnellate di CO2 nell'atmosfera. (Spm)