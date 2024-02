Speciale energia: Algeria, gas naturale rappresenta 40 per cento consumo nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gas naturale rappresenta il 40 per cento del consumo energetico nazionale in Algeria, mentre i prodotti petroliferi generano il 22 per cento. Lo ha dichiarato Mourad Issiakhem, direttore dell'efficienza energetica presso il Commissariato per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica (Cerefe), all'agenzia di stampa algerina "Aps", spiegando che l'elettricità ha una quota del 30 per cento del consumo energetico nazionale, il gas di petrolio liquefatto (Gpl) contribuisce per il 5 per cento, il gas naturale liquefatto (Gnl) per lo 0,33 per cento, mentre il resto proviene da condensati e coke dell'industria siderurgica. Inoltre, Issiakhem ha precisato che nel 2022 i settori domestico e terziario (con una quota del 47,5 per cento) e i trasporti (28,8 per cento) hanno rappresentato il 76,3 per cento del consumo finale di energia (degli utenti finali), contro il 23,7 per cento dell'industria. Facendo riferimento al bilancio energetico nazionale redatto dal ministero dell'Energia e delle Miniere, il direttore dell'efficienza energetica del Cerefe ha detto che il 66 per cento del consumo di gas del Paese nel 2022, ovvero oltre 12,7 milioni di Tep (tonnellate equivalenti di petrolio), è stato utilizzato per coprire il fabbisogno dei settori domestico, terziario e agricolo. (Ala)