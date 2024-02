Speciale energia: Lombardia, da M5s una proposta di istituire il reddito energetico regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 stelle ha presentato una proposta di legge per istituire in Lombardia un reddito energetico, "per dare una possibilità ai nuclei familiari della Lombardia che si trovano in uno stato di povertà energetica, circa 200 mila, di produrre e consumare energia da fonti rinnovabili". Una soluzione simile "è già in vigore in Puglia quindi noi pensiamo che anche la Lombardia possa fare qualcosa in questo senso sia per permettere a queste famiglie che si trovano in povertà energetica di avere sia una bolletta meno onerosa, sia di limitare le emissioni inquinanti”. Lo ha affermato il consigliere e capogruppo del M5s, Nicola Di Marco, a margine della seduta consiliare, presentando la proposta di legga sul tema, di cui è primo firmatario. Si tratterà “di una serie di contributi che vengono dati sulla base degli indicatori Isee che danno la possibilità al nucleo familiare di acquistare un impianto come un pannello solare da balcone. Un semplice piccolo investimento sia infrastrutturale sia economico che può abbattere i costi energetici della propria abitazione”, ha aggiunto il capogruppo, ricordando che “la crisi energetica in corso ha fatto emergere con drammaticità la necessità di interventi urgenti per contrastare la povertà energetica e favorire la transizione ecologica". (Rem)