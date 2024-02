Speciale energia: Regno Unito, analisi, con ritardi nuova centrale Hinkley Point C aumentano "rischi blackout"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ritardi nella costruzione della nuova centrale nucleare Hinkley Point C, nel Somerset, da parte della compagnia energetica francese Edf, lasceranno il Regno Unito a rischio di blackout entro il 2028. È quanto emerge dall'analisi del consulente aziendale britannico Public First, che prevede che la domanda di energia del Regno Unito supererà la capacità di base di 7,5 GW nei momenti di picco entro il 2028 - una carenza equivalente alla potenza utilizzata da più di 7 milioni di case. Secondo l'analisi, una "tempesta perfetta di circostanze", tra cui ritardi nella consegna della centrale Hinkley Point C, la chiusura delle attuali centrali nucleari e la maggior richiesta di energia rinnovabile, lasceranno il Regno Unito "a rischio blackout". (Rel)