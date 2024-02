Speciale energia: Moldova, la Romania è diventata il primo partner commerciale del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il diplomatico ha aggiunto anche che la Romania ha investito più di 400 milioni di euro in Moldova, mentre gli investimenti moldavi nell'economia romena hanno superato gli 80 milioni di euro. A suo avviso, questa integrazione dei due Stati ha subito una forte accelerazione anche nel contesto della guerra in Ucraina, "in queste condizioni regionali non semplici", e questo si vede anche nel settore energetico. "Oggi la Romania è presente con Transgaz, gestendo il gasdotto Iasi-Ungheni-Chisinau, ma anche gestendo le reti di gas naturale che riforniscono città e villaggi della Moldova. Ciò è accaduto lo scorso autunno, fino ad allora Moldova-Gaz, la filiale di Gazprom, gestiva queste reti. D'ora in poi sarà Transgaz ad amministrare. Ciò è successo ancora una volta grazie al cosiddetto terzo pacchetto energetico della Comunità europea dell'energia, al quale abbiamo aderito", ha sottolineato Chirila. Il diplomatico ha infine menzionato il memorandum firmato l'anno scorso con la Romania per altri progetti energetici, tra cui la costruzione del corridoio del gas naturale intorno a Chisinau e la linea ad alta tensione Balti-Suceava. (Rob)