Speciale energia: Ue, Commissione propone strategia su materiali avanzati

- La Commissione europea ha proposto una strategia globale per raggiungere la leadership industriale dell'Ue nel campo dei materiali avanzati, una tecnologia abilitante di grande importanza per la duplice transizione verde e digitale. La comunicazione presentata, scrive l'esecutivo comunitario, propone misure concrete che consentono di allineare le priorità di ricerca e innovazione e gli investimenti nell'Ue, garantendo la leadership europea in questa tecnologia chiave. "Questa iniziativa, attesa con impazienza dagli Stati membri e dall'industria, è il primo passo verso un approccio europeo comune per i materiali avanzati, che pone le basi per ulteriori azioni", si legge ancora nella nota. I materiali avanzati sono materiali progettati e ingegnerizzati intenzionalmente per mostrare prestazioni superiori o funzioni speciali, che possono essere sviluppati con una velocità senza precedenti grazie alle attuali conoscenze scientifiche e alla potenza di calcolo. Sono fondamentali, ad esempio, per l'innovazione nei settori dell'energia, dell'elettronica, dell'edilizia e della mobilità, e quindi cruciali per la transizione verde e digitale. (Beb)