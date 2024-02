Speciale energia: Sicilia, Nargi (Intesa Sanpaolo), a famiglie e imprese oltre 850 milioni di euro nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 Intesa Sanpaolo “ha erogato oltre 850 milioni di euro per supportare gli investimenti delle famiglie e delle imprese siciliane”. Lo ha dichiarato Giuseppe Nargi, direttore regionale Campania, Calabria e Sicilia della banca, durante la seconda edizione del forum Ambrosetti “Act Tank Sicilia” in corso a Palermo. “Questa regione - ha aggiunto - può accrescere ulteriormente le proprie potenzialità in settori strategici come l’agroalimentare, il turismo, l’energia, il comparto Ict-digitale e l’economia marittima. Il nostro impegno è favorire investimenti nella Zes, cui abbiamo destinato 10 miliardi di euro su scala nazionale, e rafforzare l’industria turistica, in particolare le strutture ricettive che puntano su sostenibilità ed efficientamento energetico. Siamo inoltre impegnati nello sviluppo delle filiere dell’Isola, dove abbiamo già favorito 30 accordi, che coinvolgono 500 fornitori, per un giro d’affari di oltre 2,5 miliardi di euro. Infine, nell’ambito delle iniziative dedicate al sociale, in provincia di Palermo stiamo portando avanti un progetto che ha l’obiettivo di restituire alla collettività spazi di coesione per gli adolescenti e le loro famiglie”. (Rin)