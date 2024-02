Speciale energia: Croazia-Italia, Comitato coordinamento ministri, impegno su sicurezza energetica e protezione mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei settori dell’energia e dell’ambiente Italia e Croazia "si impegnano a mantenere gli standard di sicurezza energetica richiesti dalle normative europee e la loro attuazione” promuovendo “azioni congiunte relative al monitoraggio e al controllo degli impianti e delle infrastrutture offshore sui fondali marini”. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta pubblicata al termine del Comitato di coordinamento dei ministri Italia-Croazia che si è tenuto a Zagabria. Italia e Croazia si impegnano a “promuovere la collaborazione per la futura pianificazione strategica sulla decarbonizzazione e sull'uso delle infrastrutture esistenti di gas naturale" e di infrastrutture "in grado di trasportare fonti energetiche alternative su impianti upstream offshore di sicurezza, nonché la disattivazione e il riutilizzo di piattaforme petrolifere offshore”, si legge nel testo. Italia e Croazia si impegnano " a rispettare tutte le disposizioni pertinenti in materia di misure di solidarietà a tutela della sicurezza dell'approvvigionamento di gas” e in materia di “protezione dell'ambiente marino”, sottolinea il documento. (Res)