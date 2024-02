Roma: assessora Commercio, all'estero recupero sprechi ristorante diffuso, ora anche Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pratica del recupero degli avanzi di un pasto al ristorante all'estero "è molto diffusa" e adesso "anche a Roma avviamo questa iniziativa, che è un importante atto educativo anche nei confronti delle nuove generazioni". Lo ha detto l’assessora al Commercio di Roma, Monica Lucarelli, in occasione della presentazione del progetto "Tenga il resto" in Campidoglio. "“Uscire dal ristorante con la vaschetta con il cibo avanzato è un’azione di responsabilità e rispetto - ha detto Lucarelli -. È un’importante atto educativo nei confronti dei nostri figli e delle nuove generazioni ma è una iniziativa fondamentale anche in vista del Giubileo, che ci vuole pronti non solo per quanto riguarda le infrastrutture, ma pure per il modo di accogliere le persone che verranno da tutto il mondo a visitare la nostra città. A New York e in altre Capitali del mondo questa prassi è perfettamente normale e ora, con l'auspicio che aderiscano pian piano tutti i ristoratori, la avviamo anche a Roma".(Rer)