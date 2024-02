Scuola: sicurezza del personale, ecco le novità approvate dal Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento approvato in via definitiva dal Senato interviene in materia di tutela e sicurezza del personale scolastico, operando su due versanti: quello del monitoraggio e dell'analisi del fenomeno, mediante l'istituzione di un apposito Osservatorio nazionale, accompagnato da iniziative informative e di sensibilizzazione; quello penale, introducendo delle aggravanti per i delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico od ausiliario della scuola. Nel dettaglio, nei sette articoli di cui si compone il provvedimento, si introduce l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico presso il ministero dell'Istruzione e del Merito. L'articolo 2 prevede che il ministro dell'Istruzione e del Merito promuova iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale. Viene poi istituita, il 15 dicembre di ogni anno e senza effetti civili, la "Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico", per sensibilizzare la popolazione promuovendo una cultura che condanni ogni forma di violenza contro il personale scolastico. Quanto alle modifiche al Codice penale si ricorda che ai fini dell'applicazione della legge penale, secondo la giurisprudenza, il dirigente scolastico e il docente rivestono la qualifica di pubblici ufficiali in quanto esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della Pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi, mentre il personale Ata riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Viene quindi prevista un'ulteriore circostanza aggravante comune consistente nell'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico od ausiliario della scuola. (segue) (Rin)