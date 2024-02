Scuola: sicurezza del personale, ecco le novità approvate dal Parlamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'articolo 5 modifica si modifica l'art. 336 c.p. (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) ai sensi del quale è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o a omettere un atto dell'ufficio o del servizio (primo comma). La novella è volta ad introdurre - con riguardo alla suddetta fattispecie di reato - una circostanza aggravante a effetto speciale, aggiungendo all'art. 336 c.p. un secondo comma che prevede che la pena sia aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola. E ancora, si inserisce una circostanza attenuante, quando il fatto sia commesso per costringere il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio a compiere un atto del proprio ufficio o servizio. Con l'articolo 6 si prevede che venga punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni (primo comma). Infine, l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria. (Rin)