Lega: Cecchetti, in Lombardia crescono tesserati, + 16 per cento nel 2023

- I dati finali per l'anno 2023, "riguardanti il tesseramento al nostro movimento, registrano una crescita di iscrizioni del 16 per cento rispetto al 2022". Lo comunica in una nota il deputato Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. "Numeri che dimostrano che in Lombardia c'è voglia di Lega, voglia di partecipare, voglia di fare attività per il proprio territorio. Ringrazio tutti i segretari provinciali e i quelli di sezione per il grande lavoro che ogni giorno svolgono sul territorio: siamo più forti e siamo pronti e carichi per affrontare tutti insieme un'importante doppia campagna elettorale per le Amministrative, che in Lombardia riguarderanno 950 comuni tra cui tre capoluoghi, e per le Europee", conclude Cecchetti.(Com)