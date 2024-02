Roma: trovato morto nella cabina delle fototessere, sacerdote 66enne ucciso da malore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A notarlo, all’interno della cabina per fototessera in via Tor Sapienza a Roma, sono stati alcuni passanti. L’uomo non si muoveva da troppo tempo e, per questo, è stato lanciato l’allarme. Suo posto sono accorsi i carabinieri della stazione di Tor Sapienza e gli operatori del 118 che hanno riscontrato la morte dell’uomo. Si tratta di un 66enne straniero, sacerdote ortodosso. Il medico legale avrebbe accertato che la morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali. La salma è stata affidata ai confratelli del 66enne della chiesa di via San Pellegrino a Roma.(Rer)