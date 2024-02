Singapore: tasso di fecondità crolla al minimo storico di 0,97

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di fecondità totale di Singapore - il numero medio dei figli per donna di quel Paese - è calato per la prima volta sotto la soglia di un figlio per donna, attestandosi a 0,97 nel corso del 2023. Il dato, che fa di Singapore l'unico Paese con un tasso di fecondità totale inferiore a 1 assieme alla Corea del Sud, peggiora ulteriormente il record negativo di 1,04 registrato da Singapore nel 2022. Negli ultimi giorni anche Giappone e Corea del Sud hanno pubblicato dati da cui emerge un ulteriore peggioramento delle crisi demografiche in atto in quei Paesi asiatici. A Singapore uno tra i principali fattori del calo della natalità sono i costi elevatissimi legati all'istruzione dei figli, oggetto nella città-Stato di forti pressioni sociali. (Fim)