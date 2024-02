Fvg: Nidec Asi scelta per progetto di elettrificazione porto di Monfalcone (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo orgogliosi che Nidec Asi sia stata scelta, insieme ai suoi partner, dall’Autorità Portuale del Mare Adriatico Orientale. Dopo il progetto di elettrificazione del porto di Trieste, ora saremo impegnati anche nella rigenerazione green del porto di Monfalcone, potendo quindi offrire un contributo tangibile sulla qualità della vita di un territorio che presidiamo attraverso una delle nostre principali sedi produttive”, ha detto Dominique Llonch, ceo di Nidec Asi. “Consapevoli degli ambiziosi obiettivi di salvaguardia ambientale ed efficientamento prefissati, abbiamo messo in campo tutta la nostra expertise per arrivare a sviluppare un sistema elettrico su misura sostenibile che si allinei perfettamente agli sforzi globali di promozione di sistemi di trasporto più green volti a mitigare il cambiamento climatico". Monfalcone rappresenta il nono progetto europeo di elettrificazione delle banchine che si aggiudica Nidec Asi, dopo quelli realizzati o in corso di realizzazione per il porto di Trieste (molo V e VII), Prà, Genova, Savona, Gioia Tauro, Sète in Francia e La Valletta a Malta. (Frt)