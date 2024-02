Roma: finti poliziotti per rapinare 29enne a Ostia, due arresti e un denunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due romani di 33 e 38 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Roma Casal Palocco. Ieri sera, secondo quanto ricostruito dai militari intervenuti in via Cesare Pascucci, un 29enne originario di Napoli alla guida della sua macchina è stato seguito per un breve tratto di strada da un’auto che lo ha poi superato e bloccato. Dal veicolo sono scesi i due indagati che, fingendosi appartenenti alle forze di polizia, hanno costretto la vittima a consegnare portafogli e telefono cellulare oltre al veicolo. I carabinieri hanno immediatamente rintracciato l’autovettura rubata in un'area di parcheggio e, dopo aver attivato un mirato servizio di osservazione, sono riusciti ad individuare i complici che nel frattempo sono ritornati sul posto per spostare il veicolo. I due sono stati arrestati e portati nel carcere di Regina Coeli, a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto e disposto per loro la misura cautelare della custodia in carcere. I carabinieri hanno anche identificato e denunciato un terzo complice, 50enne romano, trovato in possesso delle chiavi del veicolo rapinato al 29enne. (Rer)