Parigi 2024: ministro Trasporti, nessuno sciopero durante Olimpiadi

- In Francia non ci saranno scioperi durante le Olimpiadi che si terranno questa estate a Parigi. Lo ha assicurato il ministro dei Trasporti, Patrice Vergriete, all'emittente radiofonica "France Inter". "Vengo da una cultura operaia e non credo un solo istante che gli operai, i dipendenti, i sindacati, metteranno in pericolo l'immagine della Francia", ha detto Vergriete, dicendo di non essere "preoccupato". Il ministro ha poi escluso la possibilità di riformare il diritto di sciopero in Francia. (Frp)