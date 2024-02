Balcani: relazione intelligence, costante attenzione alle aree con latenti instabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciononostante, le valutazioni date da Bruxelles sugli effettivi progressi raggiunti non fanno sperare in un’integrazione in tempi brevi: anche i Paesi più avanzati nei negoziati, come Serbia e Montenegro, scontano ritardi dovuti, da un lato, a una scarsa attitudine dei governi della regione a riformare ambiti fondamentali per l’Unione europea, come il settore giudiziario e la promozione dei diritti fondamentali, dall’altro, alla difficoltà delle istituzioni comunitarie a rilanciare il processo di allargamento. In tale cornice, l’Italia svolge un ruolo fondamentale nel cercare di avvicinare la regione balcanica all’Unione europea attraverso iniziative miranti ad accelerarne l’integrazione e sostenendo i processi di riforma interni. (segue) (Res)