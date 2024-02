Balcani: relazione intelligence, costante attenzione alle aree con latenti instabilità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “stanchezza” sul percorso europeo – che si riflette anche in un lieve calo, registrato nel 2023, del supporto delle opinioni pubbliche balcaniche all’adesione – può offrire spazi di manovra ad attori esterni, come Russia e Cina, con agende divergenti rispetto a quella euro-atlantica. In particolare, nel perdurare della crisi ucraina, l’Intelligence si è soffermata sull’influenza in chiave anti-occidentale di Mosca verso l’area, storicamente rivolta soprattutto in direzione della Serbia. Resta inoltre significativa la diffusione da parte russa di narrative antioccidentali per contrastare i modelli offerti da Nato e Unione europea. (Res)