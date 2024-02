Agricoltura: Cia, bene via libera della Camera al ddl sul florovivaismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriva il primo sì al disegno di legge delega al governo per dare nuovo slancio al florovivaismo nazionale. Lo afferma Cia-Agricoltori, con la sua associazione Florovivaisti Italiani, che commenta l'approvazione alla Camera del Ddl, esprimendo grande soddisfazione per il progresso di un provvedimento atteso da anni a sostegno di un settore strategico dell'agricoltura Made in Italy. "Ora ci aspettiamo tempi brevi e certi nell'iter al Senato e, soprattutto, serve che i decreti attuativi siano veloci perché altrimenti la legge non decolla e serve a poco -osserva il presidente dei Florovivaisti Italiani, Aldo Alberto-. È importante riuscire finalmente ad avere, dopo tanti tentennamenti, un quadro normativo coerente e organico in materia di coltivazione, promozione e commercializzazione, per riordinare e valorizzare un settore che vale oltre 3 miliardi, conta 27 mila aziende e dà lavoro a 100 mila addetti. Bisogna rilanciare la produzione italiana di piante e fiori e proiettarla sempre di più nel futuro". (segue) (Com)