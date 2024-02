Agricoltura: Cia, bene via libera della Camera al ddl sul florovivaismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al florovivaismo italiano occorre una legge come questa che qualifiche il ruolo, caratterizzi i diversi attori della filiera, garantisca certezza di norme e risorse adeguate -aggiunge il presidente di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini- per rinnovare le aziende e renderle pienamente sostenibili, dal punto di vista economico, ambientale e sociale". Intanto, sottolineano i presidenti di Florovivaisti Italiani e Cia, "è giusto ringraziare il ministro Francesco Lollobrigida e il sottosegretario Patrizio Giacomo La Pietra per aver riportato al centro dell'attenzione e dell'azione del governo il mondo del florovivaismo". (Com)