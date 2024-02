Milano: la Polizia arresta sei minori per rapine in zona Bicocca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le rapine contestate sono state effettuate in zona Bicocca alla fermata sotterranea del tram 7 Arcimboldi - Ateneo Nuovo, alla fermata della stazione metropolitana linea M5 Bicocca, alla fermata del pullman di linea ATM 52 in piazzale Egeo, in via Fulvio Testi angolo via Santa Monica e a bordo del tram 31: in una circostanza, una delle vittime ha riportato una ferita profonda alla fronte causata dal getto violento di una bottiglia di vetro che gli ha causato lesioni per 20 giorni di prognosi. I poliziotti di via Perotti, anche sulla base dell'esperienza maturata a seguito di analoghi episodi commessi in zona nel corso dell'anno 2023, hanno sottoposto alle vittime degli album fotografici ottenendo, congiuntamente ad altri riscontri, una chiara ricostruzione della dinamica delle rapine contestate e la compiuta identificazione di tutti i soggetti ritenuti responsabili che sono risultati quasi tutti esser stati ospiti di una Comunità per minori stranieri non accompagnati di viale Fulvio Testi. Nell’ultimo anno, gli agenti del Commissariato Greco Turro, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, hanno effettuato in quella struttura due perquisizioni, un arresto in flagranza e quattro fermi di indiziato di delitto, eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per quattro minori e tre misure cautelari del collocamento in comunità. (Com)