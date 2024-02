Balcani: relazione intelligence, in Serbia saldo il controllo delle istituzioni da parte di Vucic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Serbia resta saldo il controllo delle istituzioni da parte del presidente Aleksandar Vucic e del suo partito, nonostante le imponenti manifestazioni antigovernative iniziate a maggio come reazioni a tre sparatorie di massa avvenute nel giro di pochi giorni all’inizio del mese. E’ quanto contiene la Relazione annuale dell’intelligence presentata oggi a Roma. Le elezioni parlamentari e comunali anticipate (17 dicembre) hanno confermato la solidità del sistema di potere intorno al leader serbo, anche se l’opposizione, che aveva cavalcato l’onda delle citate proteste, ha accusato il governo di pesanti brogli elettorali, soprattutto relativamente al risultato delle comunali di Belgrado, dove la vittoria delle forze di maggioranza è stata stentata. Il governo serbo, secondo quanto ricorda ancora la relazione, ha finora respinto le richieste di annullamento del voto avanzate dall’opposizione che, pertanto, è nuovamente scesa in piazza lasciando prefigurare un ulteriore periodo di turbolenze interne.(Res)