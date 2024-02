Ucraina: Rapporto intelligence, nel 2023 cresciuti aiuti "attori terzi" alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito del conflitto in corso in Ucraina, il 2023 ha visto un calo dell’intensità degli aiuti occidentali a Kiev e un aumento del sostegno da “attori terzi” alla base industriale russa. E’ quanto contiene la Relazione annuale dell’intelligence presentata oggi a Roma. “Quanto all’entità degli aiuti assicurati dall’Occidente e da Paesi terzi, si evidenzia il delinearsi di due traiettorie distinte. Da un lato, sullo sfondo di una costante evoluzione di posizioni in seno alla comunità internazionale, il sostegno dei Paesi occidentali all’Ucraina, focale per la prosecuzione dello sforzo militare di Kiev, è continuato durante tutto il 2023, pur registrando un importante calo rispetto all’anno precedente. A fine anno l’aiuto militare complessivamente stanziato dai Paesi europei superava, per la prima volta, quello offerto dagli Stati Uniti”. Dall’altro lato, è in aumento “il sostegno che attori terzi offrono alla base industriale militare russa. Pechino, oltre ad accrescere le importazioni di prodotti energetici dalla Russia, ha probabilmente fornito a Mosca alcune tecnologie duali”. Altri Paesi, secondo il rapporto, hanno invece offerto un supporto militare diretto: “l’Iran ha messo a disposizione della Russia ingenti quantità di droni pronti all’uso e ha contribuito a creare la capacità di costruirne ulteriori; la Corea del Nord ha intensificato la cooperazione militare con Mosca, inviando supporto in munizionamento”.(Res)