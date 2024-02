Russia-India: Likhachev (Rosatom), due reattori a Kudankulam saranno attivati nei prossimi due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terzo e il quarto reattore della centrale nucleare di Kudankulam, in India, saranno attivati nel corso dei prossimi due anni. Lo ha detto Aleksej Likhachev, amministratore delegato di Rosatom, nel corso di un intervento alla Duma di Stato. Likhachev ha ricordato che due reattori dell'impianto sono già in uso, mentre altri quattro sono ancora in fase di costruzione. "Ci aspettiamo che saranno attivati entro il prossimo anno e mezzo o due anni", ha osservato il capo di Rosatom. (Rum)