Milano: Grando (Arexpo), futuro in mano ai giovani, sono ottimista

- "Credo nei giovani, pure in contesti difficili. Sono sicuramente ottimista, il futuro è nelle loro mani, non nelle nostre". Lo ha detto Alberto Grando, Presidente di Arexpo, a margine del Social Innovation Campus di Fondazione Triulza sul tema "Skills 4 Social Innovation", a Milano. Questa area "punta sul tema sociale, sul creare ecosistema, iniziativa che è andata oltre le aspettative e promette per il futuro", ha poi aggiunto Grando riguardo al progetto presentato in mattinata proprio da Arexpo. (Rem)