Attanasio: Cirielli, suo ricordo resta vivo nella memoria di tutti

- A tre anni dalla sua scomparsa, il ricordo dell’ambasciatore Luca Attanasio resta scalfito nella memoria di tutto il personale della Farnesina. Lo ha detto il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, intervenendo alla cerimonia di commemorazione dell’ambasciatore, ucciso in un agguato il 21 febbraio 2021 in Repubblica democratica del Congo. “Il ricordo di Attansio vive nei colleghi diplomatici per cui costituisce un esempio e, soprattutto, ci teniamo che lo sia per i giovani che iniziano questa carriera. I valori morali che hanno sempre costituito la sua bussola lavorativa sono ben noti a tutto il personale”, ha detto Cirielli, ricordando i numerosi luoghi, edifici e iniziative dedicate alla memoria di Attanasio. “Molto bella è l’iniziativa delle borse di studio intestate a lui per rafforzare il dialogo e la solidarietà tra i popoli, così come quella promossa dalla fondazione Mama Sofia, presieduta da Zakia Seddiki (la vedova Attanasio), che svolge attività sociali, educative e culturali che promuovono i valori della pace, della giustizia e della solidarietà fra i popoli”, ha proseguito il viceministro, ricordando poi le numerose borse di studio messe a disposizione per le lauree a distanza dei ragazzi di dieci Paesi africani. “Il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ha predisposto misure di finanza agevolata per 200 milioni di euro per facilitare le attività di aziende in Africa e per promuovere la formazione e lo sviluppo locale, nell’ambito di un’iniziativa prenderà il nome di ‘Quota Attanasio’. Altri due progetti intitolati alla memoria di Attanasio saranno promosse in collaborazione con l’agenzia Ice in Congo, con un corso di formazione per 25 imprese a partire da ottobre”, ha concluso. (Res)