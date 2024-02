Grecia: un anno da incidente ferroviario Tempe, Sakellaropoulou "tragedia che fa ancora male"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricorre oggi un anno dall’incidente ferroviario di Tempe, in Grecia. “Il dolore rimane immutato e molte domande rimangono senza una risposta”, ha detto la presidente della Grecia, Katerina Sakellaropoulou, nella dichiarazione rilasciata in occasione della ricorrenza. Lo riferisce il quotidiano “Kathimerini”. “Un anno dopo, la tragedia di Tempe fa ancora male e suscita la rabbia della società. Il dolore rimane immutato e molte domande rimangono senza risposta. I nostri pensieri vanno ai familiari delle vittime, ai feriti, e ai passeggeri che hanno vissuto l’orrore di quella notte. Le parole non bastano a guarire la ferita – ha aggiunto -. E’ dovere dello Stato assumersi le sue responsabilità e assicurare che la sicurezza e la fiducia dei cittadini del nostro Paese che non subiscano mai più un colpo del genere”. (segue) (Gra)