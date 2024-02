Hong Kong: gruppo pro-democrazia organizza rara protesta contro Articolo 23 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione dell'articolo 23, per cui l'amministrazione di Hong Kong ha avviato una consultazione pubblica in chiusura oggi, rafforzerebbe ulteriormente il controllo sulla società civile in nome della sicurezza nazionale. In base alle disposizioni, l'amministrazione della regione a statuto speciale ha facoltà di emanare leggi proprie per "vietare qualsiasi atto di tradimento, secessione, sedizione, sovversione" contro il governo della Cina o il furto di segreti di Stato. Può inoltre vietare a organizzazioni o organismi politici stranieri di condurre attività politiche nella regione, nonché di impedire a organizzazioni o organi politici di Hong Kong di allacciare legami con le controparti straniere. L'ultima volta che l'amministrazione di Hong Kong ha tentato di legiferare sull'Articolo 23 è stato nel 2003, quando 500 mila persone scesero in piazza per opporsi alla legge. Con l'approvazione della legge sulla sicurezza nazionale, tuttavia, le proteste di massa sono state ridotte a zero. (Res)