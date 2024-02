Inps: in pagamento assegno di inclusione della mensilità di febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 27 febbraio l’Inps ha disposto il pagamento della mensilità di febbraio 2024 per tutti i nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione, che hanno presentato domanda entro il mese di gennaio 2024 e che hanno già ricevuto i pagamenti del 26 gennaio o del 15 febbraio, se permangono i requisiti del diritto all’assegno. I prossimi pagamenti delle rate successive alla prima (i cosiddetti “rinnovi”) saranno disposte nelle seguenti date: mercoledì 27 marzo 2024; venerdì 26 aprile 2024; martedì 28 maggio 2024; giovedì 27 giugno 2024; sabato 27 luglio 2024. Secondo quanto si legge nel comunicato stampa diffuso dall'Inps, per chi, invece, presenta la domanda di Assegno di inclusione entro il mese di febbraio 2024, con Patto di attivazione digitale sottoscritto nello stesso mese, il primo pagamento, all’esito positivo dell’istruttoria, sarà effettuato il 15 marzo con competenza per il mese di marzo, mentre la mensilità di aprile verrà corrisposta il 26 aprile. A partire dalle domande presentate dal mese di febbraio, infatti, i pagamenti, all’esito positivo dell’Istruttoria, verranno riconosciuti dal mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale.(Rin)