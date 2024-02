Pnrr: Cgil, Filcams e Spi, bonus assistenti familiari ennesima operazione di facciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il "netto giudizio della Cgil e la pesante bocciatura da parte delle regioni e dell'Anci dello schema di decreto del governo su anziani e non autosufficienza, tanto che non è stata raggiunta l'intesa in sede di conferenza unificata, ora l'esecutivo tenta goffamente di correre ai ripari inserendo nel decreto Pnrr la decontribuzione per il lavoro di assistenza familiare. L'ennesima operazione di facciata buona per la propaganda, almeno da ciò che si legge nelle bozze in circolazione". Lo dichiarano in una nota congiunta Cgil nazionale, Filcams Cgil e Spi Cgil. Innanzitutto "per l'estrema esiguità delle risorse stanziate, di cui nel biennio 2025-2026 potrà beneficiare una platea estremamente ridotta, che va da 13 mila a 19 mila persone a fronte di 3,8 milioni anziani non autosufficienti di cui almeno 1 milione assistito da assistenti familiari", spiegano. (segue) (Com)