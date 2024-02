Pnrr: Cgil, Filcams e Spi, bonus assistenti familiari ennesima operazione di facciata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Cgil "occorre investire con un progressivo, certo, strutturale e ben più consistente incremento dei fondi sanitari e sociale per sostenere l'assistenza per milioni di persone non autosufficienti e le loro famiglie".Inoltre "se la misura è pensata per contrastare il lavoro irregolare e favorire l'emersione, non si comprende la ragione di limitarla ai soli ultraottantenni", prosegue la nota. "Da evidenziare la contraddittorietà delle scelte del governo che introduce (per pochissimi) la decontribuzione dopo aver escluso le lavoratrici domestiche madri dal taglio del cuneo fiscale". Per Cgil, Filcams e Spi "va infatti ricordato che chi svolge lavori di cura e assistenza alle persone anziane è solo una parte del mondo del lavoro domestico per il quale sarebbe necessaria un'attenzione ben diversa di quella spot contenuta nel decreto Pnrr". "Va poi ricordato - concludono - che da tempo le organizzazioni sindacali e le associazioni delle famiglie chiedono al governo di affrontare insieme il tema del lavoro di cura e assistenza familiare. Ennesima occasione mancata". (Com)