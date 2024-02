Ucraina: Medvedev, il 24 febbraio a Kiev visita "teatrale" dei leader occidentali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medvedev ha inoltre criticato altre figure politiche, tra cui il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, chiamandolo "un pagliaccio che non ha lavorato per un giorno nel servizio civile" che comunque gestisce "le azioni delle truppe e la vita di milioni di persone sfortunate, mandandole a morte certa". Medvedev ha anche commentato la recente dichiarazione del presidente francese, Emmanuel Macron, che ha ammesso la possibilità di inviare delle truppe della Nato in Ucraina. Per il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, queste parole sono "una sciocchezza feroce ed estremamente pericolosa". (Rum)