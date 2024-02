Corea del Sud: crisi demografica, nel 2023 il tasso di fecondità crolla a 0,72

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di fecondità totale della Corea del Sud - il numero medio dei figli per donna di quel Paese - è ulteriormente calato nel corso del 2023 ad appena 0,72, ben al di sotto del valore di 2,1, necessario a garantire l'equilibrio della struttura demografica di una società. Lo certificano i dati pubblicati oggi dal governo sudcoreano. La Corea del Sud si conferma così l'unico Paese membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) con un tasso di fecondità totale inferiore a 1. Come per diversi altri Paesi, la crisi della natalità affrontata dalla Corea del Sud si è ulteriormente aggravata a causa della pandemia di Covid-19, e secondo gli ultimi dati del governo lo scorso anno le nuove nascite sono state circa 230mila, con un calo del 7,7 per cento rispetto al 2022. L'età media delle donne coreane che partoriscono figli, frattanto, è aumentata lo scorso anno a 33,6 anni. Il governo della Corea del Sud cerca di contrastare la denatalità con piani quinquennali sin dal 2006. Tra il 2006 e il 2021 il Paese ha destinato al sostegno della natalità e dell'accudimento dei figli ben 280mila miliardi di won (210 miliardi di dollari), senza però riuscire a invertire la tendenza. (Git)