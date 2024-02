Attanasio: vedova Zakia Seddiki, essere diplomatico per lui una missione di vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tenere viva la memoria di Luca Attanasio ha un valore che va al di là della sua persona, ma serve a celebrare come ha interpretato il suo lavoro e rappresentato l'Italia all’estero: essere diplomatico era per lui era una missione di vita. Lo ha detto Zakia Seddiki, vedova dell'ambasciatore ucciso in un agguato il 21 febbraio 2021, durante la cerimonia di commemorazione in corso alla Farnesina. "Quel giorno io ho perso mio marito, padre di tre bellissime bambine, e l'Italia ha perso due servitori dello Stato (oltre ad Attanasio, fu ucciso il carabiniere Vittorio Iacovacci). Luca ha rappresentato l'Italia sempre con grande umanità. Le sue radici erano nella provincia, il suo comportamento era intriso di valori di concretezza e autenticità, non si è mai posto dall'alto verso il basso, anche dopo aver assunto posizioni di responsabilità. Ha sempre mantenuto il suo sorriso e il senso la sua autoironia, sapendo conquistare il rispetto e il sostegno di tutte le persone che lo hanno incontrato", ha aggiunto. (Res)