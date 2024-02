Albania-Ucraina: Rama e Zelensky firmano Trattato di amicizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro albanese Edi Rama e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj hanno firmato il "Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica d'Albania e l'Ucraina". Il documento mira a consolidare l'amicizia tra i due Paesi e popoli, attraverso l'espansione e il rafforzamento della cooperazione in vari campi di reciproco interesse. All'inizio della cerimonia, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha consegnato l'Ordine del principe Yaroslav il Saggio al primo ministro Rama, per lo straordinario contributo personale e per il sostegno fornito. (segue) (Alt)