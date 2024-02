Albania-Ucraina: Rama e Zelensky firmano Trattato di amicizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Albania, secondo una nota del governo di Tirana, "si è collocata ai primi posti tra i Paesi che sostengono l’Ucraina e la sua guerra giusta in difesa del suo popolo, svolgendo un ruolo importante all'interno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per ottenere sostegno diplomatico per Kiev". L'Albania, sempre secondo il comunicato, ribadisce inoltre "la necessità di un’azione multilaterale efficace come metodo migliore per risolvere i problemi comuni", in particolare quelli riguardanti la pace e la sicurezza. (Alt)