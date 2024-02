Energia: fiera di Rimini, in stand Confagricoltura novità su settore agrivoltaico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi grazie all'intelligenza artificiale gli impianti agrivoltaici sono capaci di bilanciare l'irraggiamento solare non solo per ottimizzare al massimo la produzione di energia, ma anche per fornire una difesa attiva alle coltivazioni sottostanti. Una vera forma di resilienza del sistema agricolo ai cambiamenti climatici. Questo è soltanto un esempio delle più recenti innovazioni che arrivano dal settore del fotovoltaico in agricoltura, di cui si parlerà stamattina presso lo stand di Confagricoltura alla fiera Key – The Energy Transition Expo di Rimini. Il presidente e il vicepresidente della Fnp di Bioeconomia della Confederazione, Alessandro Bettoni e Alberto Mazzoni, ne parleranno con l'assessore all'Agricoltura della Regione Emilia Romagna, Alessio Mammi. Con loro, due importanti rappresentanti della ricerca in Israele: Yariv Ben Naim, fisiologo vegetale e responsabile dei sistemi agrivoltaici dell'Università Bar Ilan University di Tel Aviv, e Jonathan Rottemberg, titolare di Agricoltura 4.0. Modera Maicol Mercuriali, giornalista agroalimentare e founder di Orma Comunicazione. (Rin)